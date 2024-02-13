Kayserili Sporcu Burcu Subatan, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası\'nda Gümüş Madalya Kazandı

Görüntü sele teslim olan Antalya'dan! Gebizli Mahallesi resmen sular altında kaldı

Meteoroloji'nin dün turuncu kodla uyardığı Antalya gece saatlerinde artan yağışlar adeta felaketi yaşadı. Sele teslim olan şehirde çok sayıda araç sular altında kaldı, birçok ev zarar gördü. 5 ilçede okulların tatil edildiği şehirde 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılırken, Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nden ise korkunç görüntüler geldi. Suların altında kalan mahalle ve kurtarma çalışmaları dron ile de görüntülendi.