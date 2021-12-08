Hafta sonu Niğde'de yapılan Bölgesel İl İlçe Karmaları ve Kulüpler Kros Ligi Yarışmalarının ikinci etabında Kayserili sporcular damga vurdu.

Kıyasıya mücadeleye sahne olan yarışmalarda U14 kategorisinde ferdi olarak yarışan İbrahim Ural ferdi olarak yarıştığı üçüncü olurken Kayseri İl Karması birinci oldu. U16 kategorisinde ferdi olarak yarışan Abdulkadir Arslan ikinci olurken Kayseri İl Karması ikinci oldu. U14 kategorisinde kızlarda mücadele eden Melikgazi karması üçüncü oldu. U18 Kızlar kulüp yarışlarında ferdi yarışan Merve Karakaya ikinci, Dilan Çukurcan üçüncü olurken Talasgücü Belediye Spor Kulübü takım olarak birinci oldu. Ayrıca Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü U14 erkeklerde üçüncü, U16 kategorisinde birinci, U18 kategorisinde birinci olurken ferdi olarak yarışan Halil İbrahim Arslan adını birinciliğe yazdırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Kayseri'ye ikinci kez başarı sevincini yaşatan sporcuları ve antrenörleri Serdar Sırma Aydoğan, Hülya Bayram, Zehra Polat Şarvan, Özge Tepedaş, Muzaffer Bayram, Handan Koçyiğit, Şamil Soyaslan, Süleyman Altınoluk, Sezer Şarvan, Ayşe Çaylak, Muzaffer Koçyiğit'i ve yarışmalarda 5.Bölge Koordinatörü ve Organizasyonun Teknik Delegeliğini yapan Atletizm İl Temsilcisi Kemal Koyuncu'yu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ