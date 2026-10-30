Kayserispor, 27 puanla 2. sırada yer aldığı ligde Muğlaspor maçı hazırlığını sürdürdü - Son Dakika
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Kayserispor, 27 puanla 2. sırada yer aldığı ligde Muğlaspor maçı hazırlığını sürdürdü

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Kayserispor, 27 puanla 2. sırada yer aldığı ligde Muğlaspor maçı hazırlığını sürdürdü
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Kayserispor, 13. haftada Pazartesi günü Kadir Has Stadyumu'nda oynayacağı Muğlaspor maçı hazırlıklarını Atila Gerin yönetiminde sürdürdü. Ligde 27 puanla 2. sırada bulunan takım, saat 20.00'de başlayacak maçta rakibini yenerek yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Kayserispor sahasında oynayacağı Muğlaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 13. haftasında Pazartesi günü oynayacağı Muğlaspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Atila Gerin nezaretinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Atila Gerin ve ekibi yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Antrenman teknik çalışma ile sürerken, çift kale maç ile sona erdi. Ligde 27 puanla 2. sırada yer alan Kayserispor, rakibini yenerek, yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan Kayserispor ile Muğlaspor maçı saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: İHA
KayserisporKadir HasMuğlasporSporSon Dakika

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