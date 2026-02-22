Kayserispor, Antalyaspor'u 1-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor, evinde karşılaştığı Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Denswil'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
61. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Storm uzak köşeye doğru şutunu çıkardı. Kaleci Bilal, köşeye giden topu parmaklarının ucuyla kornere çelmeyi başardı.
68. dakikada Makarov'a ceza sahası içerisinde Paal'ın yaptığı müdahale sonrası hakem Halil Umut Meler beyaz noktayı gösterdi.
69. dakikada penaltı atışını kullanan Benes'in şutunda meşin yuvarlak sağ direğin dibinden auta çıktı.
73. dakikada sağ kanattan Makarov'un ceza sahasına gönderdiği topa müsait pozisyondaki Chalov dokundu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
78. dakikada Furkan'ın sağ kanattan ortasına yükselen Chalov'un kafa vuruşunda top kaleci Julian'ın ellerinde kaldı.
89. dakikada Makarov'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde yükselen Talha Sarıarslan kafa vuruşunu yaptı. Yan direğe çarpan top ağlarla buluştu. 1-0
Hakemler: Halil Umut Meler, Hüseyin Aylak, Selim Şenöz
Kayserispor: Bilal Bayazit, Brenet, Semih Güler, Denswil, Carole (Ramazan Civelek dk. 29), Dorukhan Toköz (Bennasser dk. 57), Cardoso, Furkan Soyalp (Talha Sarıarslan dk. 79), Benes, Mendes (Chalov dk. 46), Onugkha (Makarov dk. 46)
Yedekler: Onurcan Piri, Katongo, Mather, Burak Kapacak, Görkem Sağlam
Teknik Sorumlu: Muhammed Türkmen
Antalyaspor: Julian, Hüseyin Türkmen (Bünyamin Balcı dk. 71), Veysel Sarı, Gianetti, Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Storm (Samet Karakoç dk. 71), Saric (Abdülkadir Ömür dk. 79), Doğukhan Sinik (Boli dk. 79), Sander van de Streek (Bahadır Öztürk dk. 88)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Dzhikiya, Erdoğan Yeşilyurt, Hasan Yakub İlçin, Kerem Kayaarası
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Gol: Talha Sarıarslan (dk. 89) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Dorukhan Toköz, Makarov, Talha Sarıarslan (Kayserispor), Ceesay (Antalyaspor) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayserispor, Antalyaspor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?