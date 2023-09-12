Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Çağdaş Atan için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na gideceklerini açıkladı - Son Dakika

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Çağdaş Atan için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na gideceklerini açıkladı

Son Güncelleme: 12.09.2023 22:28

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, takımdan ayrılan teknik direktör Çağdaş Atan ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Atan için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na gideceklerini söyleyen Ali Çamlı, fesih işlemi başlatan Atan'ın transfer yasağını gerekçe gösterdiğini belirtti.

Süper Lig devi Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, kulüpten ayrılan ve Başakşehir'e imza atan teknik direktör Çağdaş Atan için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na gideceklerini açıkladı

"ÇAĞDAŞ HOCA BİZE BU HATAYI YAPMIŞTIR"

Çağdaş Atan için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na gideceklerini söyleyen Ali Çamlı, "Eğer sen gidip başka bir kulüple görüşeceksen ahlaken mevcut kulüp başkanına "Ben artık burada yoruldum. Misyonumu tamamladım. İzin verirseniz buradan ayrılabilir miyim?" demen gerekiyor. Biz kimseyi burada zorla tutmuyoruz. Çağdaş Hoca bize bu hatayı yapmıştır" dedi.

"UÇK NE KARAR VERİRSE O DA RAZI OLACAK BİZ DE"

Açıklamalarına devam eden başkan, "Bundan sonraki süreci UÇK'de (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) devam ettireceğiz. UÇK ne karar verirse o da razı olacak biz de razı olacağız. Çağdaş Hoca "Transfer yasağının kaldırılmamasını" gerekçe göstererek fesih işlemi başlatmış. Çağdaş Hoca'nın kulübe geldiğinde de transfer yasağı vardı, sözleşmesini 3 yıl uzattığında da vardı" şeklinde konuştu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Çağdaş Atan, Kayserispor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Çağdaş Atan için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na gideceklerini açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Çağdaş Atan için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na gideceklerini açıkladı - Son Dakika
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