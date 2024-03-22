Kayserispor Başkanı: Transfer yasağı yanlış anlaşıldı

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, FIFA tarafından sarı-kırmızılı kulübe verilen "süresiz" transfer yasağının kamuoyu tarafından yanlış anlaşıldığını söyledi.
Çamlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana Kayserispor'un çok ciddi badirelerden geçtiğini belirtti.
Kulübün devamlılığını sağlayabilmek için hem maddi hem de manevi birçok zorluğun üstesinden geldiklerinin altını çizen Çamlı, "Kayserispor yakın zamanda bu tarz konularla uğraştığı için taraftarımız artık en küçük haberde bile tedirgin oluyor. Bu yüzden haber yaparken başka anlamlar çıkaracak cümleler kurulmaması gerekiyor." diye konuştu.
"Süresiz" transfer yasağı konusunun kamuoyunca yanlış yorumlandığını aktaran Çamlı, şunları kaydetti:
"FIFA'nın kararında transfer yasağı falan söz konusu değil. Bizim muhatap olduğumuz konu bir menajerlik şirketinin CAS'ta görülen bir davadan dolayı talep ettiği 14 bin avroluk ödeme. Süresiz transfer yasağı ibaresinden taraftarımız, Kayserispor'un bundan sonra transfer tahtasının sürekli kapalı olacağını anlıyor, bu konu böyle değil. Süresiz transfer yasağı demek yasağa söz konusu ödemenin yapıldığı anda yasağın kalkması demek. Hukuki süreç bu şekilde. Asıl sıkıntılı süreç süreli yasaklardır. Süreli yasaklar, yasağın belirtildiği dönemde ödeme yapsanız bile transfer yapamayacağınız anlamına gelir."
Çamlı, ayrıca FIFA tarafından söz konusu 14 bin avronun ödemesine ilişkin kulübe şu ana kadar herhangi bir tebliğ yapılmadığını ifade etti.
Tebligatın kendilerine ulaştığı anda ödemenin yapılacağına dikkati çeken Çamlı, şöyle konuştu:
"Kayserispor'un geldiği nokta belli, biz kulübü hem sportif hem de ekonomik olarak sürdürülebilir hale getirdik. Biz kulübü tertemiz bir sayfayla devretmeyi planlıyoruz. Kayserispor taraftarının endişesi olmasın. Kayserispor'un şu anda iki dosyası bulunuyor. Biri Manuel Fernandes biri de Harrison Manzala dosyası. Bunlarla ilgili de şu an için transfer yasağı söz konusu değil. Biz zaten bu işi yasak boyutuna gitmeden oyuncularla görüşerek karşılıklı anlaşarak çözmeyi planlıyoruz."
Son Dakika › Spor › Kayserispor Başkanı: Transfer yasağı yanlış anlaşıldı - Son Dakika
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