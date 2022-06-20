Kayserispor'da Çağdaş Atan dönemi başladı - Son Dakika
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Kayserispor'da Çağdaş Atan dönemi başladı

20.06.2022 19:29
Kayserispor'da Çağdaş Atan dönemi başladı

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, teknik direktör Çağdaş Atan ile 1 senelik sözleşme imzaladı.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, teknik direktör Çağdaş Atan ile 1 senelik sözleşme imzaladı.

Kadir Has Stadyumu Konferans Salonu'nda Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza törenine, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve Kayserisporlu yöneticiler katıldı. İmza töreninde konuşan Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Teknik direktörümüzle sözleşme süremiz bitmişti. Yeni bir teknik direktör arayışlarına başladık. Adaylarımıza durumumuzu açıklıkla söyledim. Bir hocamızla anlaştık fakat daha sonra transfer konusunda fikir ayrılığı olduğu için anlaşamadık. Daha sonra Çağdaş hoca ile temasa geçtik. Çağdaş hoca bizim takım hakkında ne düşündüğünü söyledi. Sunum yaptı. Ben de kulübümüzün durumunu açık yüreklilikle söyledim. Kendisi de bunu bilerek geldiğini söyledi. Kendisi 'Hayallerimiz bütçelerden büyük' dedi ve camiamızın gönüllerini fethetti. Bu yük artık benim kaldıracağımdan daha büyük bir noktaya geldi. Kolay olan benden önce olduğu gibi 'Ben oynamıyorum' diye bırakıp gitmek. Ama ben hiçbir zaman kolayı seçmedim. İnşallah Çağdaş hoca ile önce hayatta kalma daha sonra da iyi oyun. Kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu.

ÇAĞDAŞ ATAN: HER ZAMAN OYUNUN GÜCÜNE İNANDIKÇağdaş Atan ise, "Başkanımız Berna Gözbaşı ile görüştük, sunumumuzu yaptık. Oyunumuzu, hayallerimizi anlattık. Hayallerimiz bütçelerden büyük derken de biz her zaman oyunun gücüne inandık. Oyunun oyuncuların değerini artıracağına inanıyoruz. Genç metot antrenörleriyiz. O yüzden hiçbir zaman oyunu, oyuncu üstünden okumayız. Çok yüksek bütçeli oyunculardan ziyade belli bir sistemle, elimizdeki oyuncuların değerini artırarak akademiyle de birlikte çalışarak güçlü bir oyun oynatmak istiyoruz. Önde baskı yapan, topa sahip olan, Kayseri halkının gurur duyacağı bir futbol oynayarak elimizdeki oyuncuların market değerini artırıp kulübümüzü sezon sonuna rahat bir şekilde ulaştırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yukatel Kayserispor'da Çağdaş Atan'ın teknik ekibinde Hasan Fırat (Yardımcı Antrenör), Mustafa Keçeli (Yardımcı Antrenör), Murat Özkütükçü (Yardımcı Antrenör), Altay Dağdelen (Kaleci Antrenörü), Emre Demirci (Atletik Performans Antrenörü) ve Ufuk Özbey ile Serhan Erturhan (Analiz) olarak görev yapacak.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Kayserispor, Çağdaş Atan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'da Çağdaş Atan dönemi başladı - Son Dakika

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