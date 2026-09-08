Kayserispor'da Taulant Seferi, 6 maçta 5 gole ulaştı ve takımının en golcü ismi oldu
Kayserispor, TFF 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor'u 3-0 yendi. Taulant Seferi, 68. dakikada attığı golle bu sezonki 5. golünü kaydederek sarı-kırmızılı takımın en golcü oyuncusu konumuna yükseldi.
Kayserispor'un Arnavut oyuncusu Taulant Seferi ligdeki 5. golünü attı.
Kayserispor, TFF 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor'u 3-0 mağlup etti. Esenler Erokspor maçında sahaya ilk on birde çıkan ve 83 dakika sahada kalan Taulant Seferi 1 gol kaydetti. 68. dakikada Esenler Erokspor filelerini havalandıran Seferi, takımının üçüncü golünü atarak büyük sevinç yaşadı.
Sarı-kırmızı forma ile 6 maçta forma giyen Taulant Seferi 5 gol kaydetti. Vanspor (2), Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Esenler Erokspor maçlarında gol sevinci yaşayan Taulant Seferi, takımının en golcü ismi konumunda.
Kaynak: İHA
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