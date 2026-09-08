Kayserispor'da Taulant Seferi, 6 maçta 5 gole ulaştı ve takımının en golcü ismi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayserispor'da Taulant Seferi, 6 maçta 5 gole ulaştı ve takımının en golcü ismi oldu

Kayserispor\'da Taulant Seferi, 6 maçta 5 gole ulaştı ve takımının en golcü ismi oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor, TFF 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor'u 3-0 yendi. Taulant Seferi, 68. dakikada attığı golle bu sezonki 5. golünü kaydederek sarı-kırmızılı takımın en golcü oyuncusu konumuna yükseldi.

Kayserispor'un Arnavut oyuncusu Taulant Seferi ligdeki 5. golünü attı.

Kayserispor, TFF 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor'u 3-0 mağlup etti. Esenler Erokspor maçında sahaya ilk on birde çıkan ve 83 dakika sahada kalan Taulant Seferi 1 gol kaydetti. 68. dakikada Esenler Erokspor filelerini havalandıran Seferi, takımının üçüncü golünü atarak büyük sevinç yaşadı.

Sarı-kırmızı forma ile 6 maçta forma giyen Taulant Seferi 5 gol kaydetti. Vanspor (2), Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Esenler Erokspor maçlarında gol sevinci yaşayan Taulant Seferi, takımının en golcü ismi konumunda.

Kaynak: İHA

Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'da Taulant Seferi, 6 maçta 5 gole ulaştı ve takımının en golcü ismi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silivri’de gemi kazasında aramalar 6. günde devam ediyor Silivri'de gemi kazasında aramalar 6. günde devam ediyor
Elazığ’da ezber bozan karar Yıllardır tartışılan uygulama son buldu Elazığ'da ezber bozan karar! Yıllardır tartışılan uygulama son buldu
Kadına şiddete engel olmaya çalıştı, bıçaklandı Kadına şiddete engel olmaya çalıştı, bıçaklandı
Yasa boğan kaza Alev topuna dönen araçtan çıkarılamadı Yasa boğan kaza! Alev topuna dönen araçtan çıkarılamadı
Türkiye’nin köklü tekstil firması iflas etti Mahkeme son noktayı koydu Türkiye'nin köklü tekstil firması iflas etti! Mahkeme son noktayı koydu
Tedesco’nun yüzü gülmüyor 3 maçta galibiyet yok, üstüne kırmızı kart Tedesco'nun yüzü gülmüyor! 3 maçta galibiyet yok, üstüne kırmızı kart

08:27
Başbakan “Almayın” dedi, vatandaşlar kuyumculara koştu Satışlar patladı
Başbakan “Almayın” dedi, vatandaşlar kuyumculara koştu! Satışlar patladı
07:44
Görüntüler İstanbul’daki hastanenin ameliyathanesinden Hasta masadayken fareler dolaştı
Görüntüler İstanbul’daki hastanenin ameliyathanesinden! Hasta masadayken fareler dolaştı
07:20
Antalya’da alevlere karşı seferberlik Plakasız itfaiye araçlarını bile sahaya çıkardılar
Antalya’da alevlere karşı seferberlik! Plakasız itfaiye araçlarını bile sahaya çıkardılar
07:03
Melania Trump’ı çileden çıkaran gece Eşini asistanıyla özel alanda gördü
Melania Trump'ı çileden çıkaran gece! Eşini asistanıyla özel alanda gördü
04:48
Yolun ortasında uyudu, yediği cezayla kendine geldi
Yolun ortasında uyudu, yediği cezayla kendine geldi
20:18
Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı
Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 08:32:13. #.0.2#
SON DAKİKA: Kayserispor'da Taulant Seferi, 6 maçta 5 gole ulaştı ve takımının en golcü ismi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement