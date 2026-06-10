Kayserispor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kulüp Menajerliği görevi için Seyit İçgül ile anlaşma yapıldığını duyurdu.
Kayserispor Kulübü tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Hoş Geldin Seyit İçgül. Kulübümüz, Kulüp Menajerliği görevi için Seyit İçgül ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Seyit İçgül'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayserispor'da Yeni Kulüp Menajeri: Seyit İçgül - Son Dakika
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