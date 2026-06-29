Kayserispor: Furkan Soyalp'in Feshi Geçersiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayserispor: Furkan Soyalp'in Feshi Geçersiz

Kayserispor: Furkan Soyalp\'in Feshi Geçersiz
29.06.2026 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor, Furkan Soyalp'in sözleşmesini feshetmesini geçersiz olduğunu duyurdu.

Kayserispor Kulübü; Furkan Soyalp'in tek taraflı sözleşmesini feshetmesi üzerine yazılı bir açıklama yaparak "Kulübümüz hukuki sorumluluklarını yerine getirmiştir" denildi.

TFF 1.Lig takımlarından Kayserispor; kulübe ihtar gönderip sözleşmesini tek taraflı fesheden Furkan Soyalp ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Furkan Soyalp tarafından kulübümüze gönderilen haklı nedenle yapıldığı iddia edilen fesih bildirimi, hukuken hiçbir sonuç doğurmamaktadır" denildi. Kayserispor'un açıklamasında; "Futbolcumuz tarafından 03 Haziran 2026 tarihinde keşide edilen ihtarname, kulübümüze 06 Haziran 2026 tarihinde tebliğ edilmiş ve söz konusu ihtarnamede kulübümüze açıkça 30 günlük yasal ödeme süresi tanınmıştır. Buna göre ihtarnamede belirtilen sürenin son günü 06 Temmuz 2026 tarihidir. Kulübümüz ise ihtarnamede tanınan süre dolmadan, 24 Haziran 2026 tarihinde ihtara konu ödeme yükümlülüğünü eksiksiz şekilde yerine getirmiştir. Kulübümüzden 24 Haziran 2026 tarihi itibariyle hiçbir hak ve alacağı kalmamıştır. Buna rağmen, henüz ihtarnamede tanınan 30 günlük yasal süre sona ermeden tek taraflı fesih bildirimi gönderilmesi, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı ile temel hukuk ilkelerine açıkça aykırıdır. Haklı nedenle fesih hakkının doğabilmesi için mevzuatta öngörülen şartların eksiksiz şekilde gerçekleşmesi zorunludur. Kulübümüz, ihtarnamede tanınan süre içerisinde yükümlülüğünü yerine getirmiş olduğundan, haklı nedenle fesih şartları hiçbir şekilde oluşmamıştır. Bu nedenle Furkan Soyalp tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen fesih bildirimi hukuken geçersizdir. Futbolcumuzun Kayserispor Futbol A.Ş. ile imzalamış olduğu profesyonel futbolcu sözleşmesi aynı şartlarla yürürlüktedir ve tüm hüküm ve sonuçlarıyla devam etmektedir. Kulübümüz, hukuka aykırı bu girişim nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde ve gerekli görülmesi halinde diğer yetkili merciler önünde tüm hukuki haklarını kararlılıkla kullanacak; kulübümüzün ve camiamızın menfaatlerini sonuna kadar koruyacaktır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Furkan Soyalp, Kayserispor, Futbol, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor: Furkan Soyalp'in Feshi Geçersiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti 12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti
Sanayide işe başlayan robot çırağın ilk isteği ’zam’ oldu Sanayide işe başlayan robot çırağın ilk isteği 'zam' oldu
Bozcaada’ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı Bozcaada'ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı
Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı
Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi
Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü

15:29
Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim
Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim
15:09
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
14:37
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha’da gerçekleşecek
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek
14:20
AK Parti’den İsrail’in skandal 1915 kararına ilk tepki
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki
14:12
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
13:32
Kulisler yangın yeri Özgür Özel’in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
Kulisler yangın yeri! Özgür Özel'in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 16:09:04. #7.13#
SON DAKİKA: Kayserispor: Furkan Soyalp'in Feshi Geçersiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.