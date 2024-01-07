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Kayserispor, evinde Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu - Son Dakika
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Kayserispor, evinde Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor, evinde Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu. Sivasspor'un gollerini Arif (kendi kalesine), Manaj (penaltıdan) ve Manaj (90+5. dakikada) kaydetti. Kayserispor'un tek golünü ise Bahoken attı.

Kayserispor, evinde Sivasspor\'a 3-1 mağlup oldu
07.01.2024 - 15:47,
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor, evinde karşılaştığı Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Karimi sert vurdu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

62. dakikada sağ kanattan ceza sahasına açılan ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Karimi'nin şutu az farkla yandan auta gitti.

77. dakikada Thiam'ın pasında topla buluşan Karimi, ceza yayı üzerinde önünü boşaltarak şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

84. dakikada Karimi'nin sağ kanattan ortasında ceza sahasında topa yükselen Thiam, müsait pozisyonda kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

90. dakikada savunmanın arkasına atılan topta Manaj ceza sahası içerisinde yerde kaldı. VAR uyarısı ile pozisyonu izleyen hakem Alper Aksu penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı atışını kullanan Manaj, takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. 1-2

90+5. dakikada orta sahada topu kapan Manaj, savunmanın arkasına sarkan Kvet'e pasını aktardı. Kaleciyi çalımlayan Kvet, topu tekrar Manaj'a gönderdi. Manaj, topu boş kaleye gönderdi. 1-3

Hakemler: Alper Akarsu, Samet Çavuş, Yusuf Bozdoğan

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah (Talha dk. 90), Arif, Hasan Ali, Karimi, Kartal, Boa Morte (Ramazan dk. 80), Cardoso, Thiam, Bahoken

Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Muhammed, Mehmet Eray, Ahmet, Hayrullah, Baran, Ackah

Teknik Direktör: Recep Uçar

Sivasspor: Ali, Alaaddin, Caner, Appindangoye, Uğur, Charisis, Hakan, Saiz (Emre dk. 65, Keita dk. 90), Barrow (Camara dk. 90), Manaj, Koita (Kvet dk. 65)

Yedekler: Muammer, Ziya, Sinan, Mehmet, Eren, Murat

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Bahoken (dk. 42) (Kayserispor), Arif (dk. 24 k.k.), Manaj (dk. 90 pen. ve dk. 90+5) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Gökhan, Bahoken, Kartal, Attamah (Kayserispor), Appindangoye, Kvet, Manaj (Sivasspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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