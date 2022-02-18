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Kayserispor, Giresunspor maçına hazır - Son Dakika

Kayserispor, Giresunspor maçına hazır

18.02.2022 20:20
Kayserispor, Giresunspor maçına hazır

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında ağırlayacağı GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında ağırlayacağı GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmasıyla sürdü.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Kayserispor ile Giresunspor arasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Kayserispor, Giresunspor maçına hazır
Kayserispor, Giresunspor maçına hazır
Kayserispor, Giresunspor maçına hazır
Kayserispor, Giresunspor maçına hazır

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Spor Toto Süper Lig, Hikmet Karaman, Kayserispor, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayserispor, Giresunspor maçına hazır - Son Dakika Spor


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