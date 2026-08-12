Kayserispor Hazırlıklara Başlıyor

Lige galibiyetle başlayan Kayserispor, iki günlük aradan sonra antrenmanlara başlıyor.

TFF 1. Ligi'nde sezona galibiyetle başlayan Kayserispor'da kısa süreli izin sona erdi. Sarı kırmızılı ekip; bugün yeniden toplanarak Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak. Sezonun ilk haftasında Vanspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanla başlayan Kayserispor, gözünü Sivasspor maçına çevirdi. Sarı kırmızılılarda futbolcuların izinlerinin sona ermesiyle birlikte hazırlıklar bugün başlayacak. Teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilecek antrenmanda oyuncuların fiziksel durumları ve son maçtaki performansları değerlendirilecek. Kayserispor, Sivasspor karşılaşmasına kadar yapacağı çalışmalarla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kayserispor'da hedef; sezonun ilk haftasında elde edilen galibiyetin ardından Sivasspor karşısında da sahadan puan veya puanlarla ayrılmak.