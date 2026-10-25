Kayserispor hocası Gerin, Pendikspor ile 2-2'lik maçta 2 puan kaybettiklerini söyledi - Son Dakika
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Kayserispor hocası Gerin, Pendikspor ile 2-2'lik maçta 2 puan kaybettiklerini söyledi

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Kayserispor hocası Gerin, Pendikspor ile 2-2\'lik maçta 2 puan kaybettiklerini söyledi
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Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, Pendikspor ile 2-2 berabere kaldıkları 12. hafta maçında 2 puan kaybettiklerini söyledi. Gerin, takımın standartlarının altında kaldığını ve zor şartlarda öne geçmesine rağmen faul ve penaltıyla 2 puanın gittiğini belirtti.

Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, Pendikspor karşısında kendi standartlarının altında kaldıklarını ve 2 puan kaybettiklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Kayserispor, deplasmanda Pendikspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, "2 puan kaybettiğimiz müsabaka. Oyuna kendi standartlarımızın altında kaldı. Biraz acelecilik, biraz golden sonra özellikle 10-15 dakika verdiğimiz standartlarımızın altındaydı. Buna rağmen son 3-4 maçın en iyi oyun başlangıcıyla başladık. 7-8 dakika içinde 3-4 pozisyon, onları atamadık. Sonra oyun biraz dengelendi. Rakip penaltıdan bulduğu golle onlar canlandı. Fakat ikinci yarı normale döner gibi oldu pozisyonlar geldi, golü bulduk. Rakibin 10 kişi kalması bizi daha da cesaretlendirdi. Standartlarımızın altında oyun fakat çok gol kaçırdık. Bunları biraz daha değerlendirmeliyiz. Çok zor şartlarda bulduğumuz gol ve öne geçmemize rağmen topu sağa-sola vurmamaktan dolayı faul ve penaltı. Maalesef 2 puan gitti. Buralarda işi düzeltmemiz gerekiyor. Bu kadar elimize aldığımız ikinci, üçüncü maç. İnşallah bu anları doğru oynayarak 3'er puanlara alarak devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
KayserisporPendiksporSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor hocası Gerin, Pendikspor ile 2-2'lik maçta 2 puan kaybettiklerini söyledi - Son Dakika
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