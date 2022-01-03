Kayserispor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı

SPOR Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, sezonun ikinci yarısının ilk maçında konuk edeceği Altay maçı hazırlıklarına başladı.

Sezonun ilk yarısının son maçında Demir Grup Sivasspor'u mağlup eden Yukatel kayserispor, 2 gün sonra karşılaştığı kupa maçında da 68 Aksaray Belediyespor'u mağlup etmişti. Türkiye Kupası maçından sonra 3 gün izinli olan sarı kırmızılı futbolcular sezonun ikinci yarısı için ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular ısınma ve kondisyon çalışması yaptı. Kayserispor'da sakatlıkları devam eden Mensah ve Kolovetsios antrenmanda yer almadı. Kayserispor'un, pazar günü Kadir Has Stadyumu'nda Altay ile oynayacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Sezonun açılış maçında Kayserispor Altay'a 3-0'lık sonuçla mağlup olmuştu.