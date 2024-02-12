Kayserispor ile Beşiktaş Süper Lig'de karşı karşıya - Son Dakika
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Kayserispor ile Beşiktaş Süper Lig'de karşı karşıya

Kayserispor ile Beşiktaş Süper Lig\'de karşı karşıya

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor.

12.02.2024 20:23
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelede 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kayserispor ile Beşiktaş Süper Lig'de karşı karşıya - Son Dakika
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