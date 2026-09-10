Kayserispor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

TFF 1. Lig'de İstanbulspor'u konuk edecek olan Kayserispor, maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Atila Gerin, "İstanbulspor maçı kolay bir maç değil. Onun için biz o maça da en ciddi halimizle çıkacağız" dedi.

Kayserispor, TFF 1. Lig'in 7. haftasında sahasında konuk edeceği İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı. Tesislerde Teknik Direktör Atila Gerin nezaretinde toplanan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından topla birlikte çalıştı.

Jamel Tabidze: "Taraftarlarımıza galibiyeti hediye etmek istiyoruz"

Taraftarlarına galibiyet hediye etmek istediklerini kaydeden sarı-kırmızılı futbolcu Jamel Tabidze, "Bütün maçlar gibi bu maç da çok önemli. Taraftarlarımızın önünde bir maç oynayacağız, onlara bu galibiyeti vermemiz gerekiyor. Bu açıdan bakarsak çok önemli bir maça çıkacağız" dedi.

Gökhan Değirmenci: "İç sahada 3 puana ihtiyacımız var"

Kaleci Gökhan Değirmenci ise 3-0'lık Esenler Erokspor galibiyetini taçlandırmak için İstanbulspor maçından da galibiyetle ayrılmak istediklerini ifade ederek, "İki maç galibiyet alamamıştık. İki maçta da galibiyete yakın olan taraf bizdik ama hem kendi hatalarımızdan hem de diğer sebeplerden dolayı 3 puan alamamıştık. Bu maçı çıkış maçı olarak görüyorduk. Esenler Erokspor da sezon başında şampiyonluk hedefiyle kurulmuş bir takım olarak gözüküyordu ama onların da iyi gitmeyen bir gidişatı vardı. Hocalarımızın yaptığı analizler ve futbolcu arkadaşlarımızın gösterdiği mücadele ile birlikte aslında zor olan bir deplasmanı kolay bir şekilde geçtik. Çok mutluyuz. Deplasmanda 3 puan aldık, bunu taçlandırmak için tabii ki içarıda da 3 puana çok ihtiyacımız var. 6 maç oynadık, 4'ü deplasmandaydı. Bu süreçte zor bir fikstürden geçtik. Baktığınız zaman iyi bir puan yakaladığımızı düşünüyorum. Ufak tefek şanssızlıklar olmasaydı daha iyi de olabilirdi. İç sahada İstanbulspor maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Atila Gerin: "13 puan çok iyi"

Ligde geride kalan 6 haftada alınan 13 puan için mutlu olduklarını ve ilerleyen haftalarda daha da iyi duruma geleceklerini dile getiren Teknik Direktör Atila Gerin ise milli araya kadar kayıpsız ilerlemek istediklerini belirtti. Gerin, "6 haftada 4 deplasman, 2 iç saha maçımız vardı. Sıkı maçlar oynadık. Allah'a şükürler olsun 13 puan güzel. Biz bunu biraz daha artırıp puan ortalamasını tutturarak devam ettirmek istiyoruz. Fikstür zor bir süreç gibi gözüküyordu ama 13 puan iyi. İstanbulspor maçı da diğerlerinden kolay bir maç değil. Onun için biz o maça da en ciddi halimizle çıkacağız. Zorlu süreçlerden geçtikten sonra takımı bu seviyeye getirmek çok önemli. Yönetimin yaptığı her hamle son derece değerli. Şu anda iyi bir kadro derinliği olan ekibimizi oluşturduk. Çocukların sadece ufak tefek uyum süreci kaldı. Şimdi önümüzde milli araya kadar 2 maç var. Orayı da kayıpsız atlatırsak güzel bir ara olacak. Hem çocukların uyumuyla alakalı hem de kondisyon olarak gelişeceğimiz durumlar var. İnşallah bu süreçleri de iyi geçirirsek önümüz daha açık olacak. Domine eden bir Kayserispor ortaya çıkacak inşallah" ifadelerini kullandı.

Kayserispor - İstanbulspor karşılaşması 14 Eylül Pazartesi günü Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak.