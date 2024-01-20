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Kayserispor, İstanbulspor'u evinde ağırlayacak - Son Dakika
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Kayserispor, İstanbulspor'u evinde ağırlayacak

Kayserispor, Süper Lig'in 21. haftasında evinde İstanbulspor'u konuk edecek. Son 5 maçtan mağlubiyetle ayrılan Kayserispor, kötü gidişata dur demek istiyor. Teknik direktör Recep Uçar, İstanbulspor maçının önemini vurgulayarak takımın toparlanması ve iyi bir konuma gelmesi için mücadele edeceklerini belirtti.

Kayserispor, İstanbulspor\'u evinde ağırlayacak
20.01.2024 - 14:36,  Güncelleme: 14:38
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 21. haftasında evinde İstanbulspor'u konuk edecek.

Ligde son oynadığı 5 maçtan mağlubiyetle ayrılan Kayserispor kötü gidişata dur demek istiyor. Kayserispor ligde 20. hafta sonunda 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak topladığı 29 puanla 8. sırada yer alıyor. İstanbulspor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek olan sarı kırmızılı camia kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor.

İstanbulspor maçının kendileri için hayati önem taşıdığını ifade eden Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Üzerimizde kara bulutlar var maalesef. Ben de kendi adıma açıklayamıyorum. Cevabını kendim bulmakta zorlanıyorum. Umarım bir an önce toparlanıp Pazartesi günü bizim için hayati önemi olan İstanbulspor maçıyla ligde iyi bir konuma gelmek için mücadele ederiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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