Kayserispor kalecisi Lung, 5 sezonda 131 maça çıktı - Son Dakika
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Kayserispor kalecisi Lung, 5 sezonda 131 maça çıktı

16.07.2022 12:48
Kayserispor kalecisi Lung, 5 sezonda 131 maça çıktı

Kayserispor ile sözleşme yenilemeyen Rumen kaleci Lung, geride kalan 5 sezonda 131 maçta görev yaptı.

Kayserispor ile sözleşme yenilemeyen Rumen kaleci Lung, geride kalan 5 sezonda 131 maçta görev yaptı.

Kayserispor'un emektar futbolcuları arasına giren Rumen kaleci Lung, sarı kırmızılı formayı 131 kez giydi. Lung, Kayserispor forması ile en fazla maça çıkan yabancı oyuncu oldu. Rumen file bekçisi, 124 kez ligde, 7 kez de kupada Kayserispor forması giydi. Lung, bu maçlarda kalesinde 206 gol gördü. Silviu Lung, 2017-2018 sezonunda 29 Süper Lig maçında 45 gol yedi. 5 maçı da gol yemeden noktaladı. 2018-2019 sezonu 29 Süper Lig maçında 39 gol yiyen Lung, 8 maçı da gol yemeden tamamladı. 2019-2020 sezonu 29 Lig maçında 55 gol yiyen Lung, 6 maçta kalesini gole kapatmıştı. 2020-2021 sezonu sadece 8 Süper Lig maçında görev alan Lung, 11 gol yerken 2 maçı gol yemeden noktalamıştı. Lung geride kalan 2021-2022 sezonunda ise 30 Süper Lig maçında 46 gol yedi, 8 maçı da gol yemeden tamamladı.

33 yaşındaki kaleci, Türkiye Kupası final maçında kalesinde 3 gol görmesine rağmen maçın adamı olmuştu. - KAYSERİ

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Silviu Lung, Kayserispor'a veda etti Silviu Lung, Kayserispor'a veda etti Rumen kaleci Silviu Lung, Kayserispor'a veda etti Rumen kaleci Silviu Lung, Kayserispor'a veda etti
Kaynak: İHA

Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor kalecisi Lung, 5 sezonda 131 maça çıktı - Son Dakika

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