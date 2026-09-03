Kayserispor, Karagümrük'e 90+6'da gol yedi ve ilk beraberliğini deplasmanda aldı - Son Dakika
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Kayserispor, Karagümrük'e 90+6'da gol yedi ve ilk beraberliğini deplasmanda aldı

Kayserispor, Karagümrük\'e 90+6\'da gol yedi ve ilk beraberliğini deplasmanda aldı
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TFF 1. Lig'in 5. haftasında Kayserispor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. 53. dakikada Taulant Seferi ile öne geçen Kayserispor, 90+6. dakikada yediği golle ilk beraberliğini alırken puanını 10'a yükseltti ve sonraki hafta Esenler Erokspor ile karşılaşacak.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Kayserispor, bu sezon ilk beraberliğini Karagümrük deplasmanında aldı.

TFF 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşan Kayserispor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısının 53. dakikasında Taulant Seferi'nin golü ile 1-0 öne geçen Kayserispor, karşılaşmanın 90+6. dakikasında kalesinde gördüğü golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

5. hafta sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kayserispor 10 puan topladı. Kayserispor, ligin 6. haftasında 7 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Esenler Erokspor'a konuk olacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor, Karagümrük'e 90+6'da gol yedi ve ilk beraberliğini deplasmanda aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor, Karagümrük'e 90+6'da gol yedi ve ilk beraberliğini deplasmanda aldı - Son Dakika
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