TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Kayserispor, 16'ncı haftada deplasmanda oynayacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarına yarın başlayacak.

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen Metro Holding Kayserispor, 2026-27 sezonunda 1'inci Ligde mücadele ediyor. Şampiyonluk parolası ile sezona başlayan sarı kırmızılılar, ilk 15 haftada 10 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak ligde 33 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Ligin 15'inci haftasında cumartesi günü sahasında konuk ettiği SMS Grup Sarıyer'i 3-1'lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılı futbolculara zorlu mücadele sonrası 2 gün izin verildi. İç Anadolu ekibi yarın kulüp tesislerinde toplanarak 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'de karşılaşacağı Keçiörengücü karşılaşmasının hazırlıklarına sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla başlayacak.