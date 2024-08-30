Kayserispor, Konyaspor maçı için hazır

Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak Kayserispor, rakibini yenerek ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde tamamlayan Kayserispor, karayolu ile Konya'ya gidecek. Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Majid Hosseini ve Anthony Uzodimma yarın Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
Yarın Medaş Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak olan Konyaspor-Kayserispor maçı saat 19.00'de başlayacak ve hakem Emre Kargın düdük çalacak. Kayserispor, ligde geride kalan 3 hafta sonunda oynadığı 1 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. - KAYSERİ
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