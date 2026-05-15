Kayserispor Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, ligin son haftasında sahasında oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kayserispor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında 17 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Erling Moe yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi. Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.