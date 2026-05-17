Kayserispor - Konyaspor Maçının İlk Yarı Sonucu: 0-0

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kayserispor, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Eren'in son çizgiden ceza sahası önüne çevirdiği topla buluşan Andzouana'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
28. dakikada Esat'ın pasında ceza alanı sol çaprazda topla buluşan Eren'in sert şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
36. dakikada sağ kanattan Brenet'in arka direğe yaptığı ortada Tuci'nin gelişine şutunda kaleci Deniz topu uzaklaştırdı.
Hakemler: Melek Dakan, Kürşathan Akın, Serdar Osman Akarsu
Kayserispor: Deniz Dönmezer, Brenet, Katongo, Semih Güler, Carole, Dorukhan Toköz, Görkem Sağlam, Benes, Chalov, Burak Kapacak, Tuci
Yedekler: Hasan Kaan Yalçı, Mendes, Mather, Makarov, Furkan Soyalp, Kayra Cihan, Nurettin Korkmaz
Teknik Direktör: Erling Moe
Konyaspor: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Baniya, Ata Yanık, Andzouana, Jo Jin Ho, Bazoer, Arif Boşluk, İsmail Esat Buğa, Svendsen, Eren Cemali Yağmur
Yedekler: Egemen Aydın, Muhammed Arda Var, Ömer Çobanoğlu, Eren Doğan, Tuncay Elgün, Ahmet Kusay Dağdevir, Enes İlyas Seven, Ahmet Tırpancı, Egehan Şensoy, Efe Seçil
Teknik Direktör: İlhan Palut - KAYSERİ
