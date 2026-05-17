Kayserispor - Konyaspor Maçının İlk Yarı Sonucu: 0-0 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayserispor - Konyaspor Maçının İlk Yarı Sonucu: 0-0

17.05.2026 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kayserispor ve Konyaspor, ilk yarıyı golsüz tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kayserispor, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Eren'in son çizgiden ceza sahası önüne çevirdiği topla buluşan Andzouana'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

28. dakikada Esat'ın pasında ceza alanı sol çaprazda topla buluşan Eren'in sert şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

36. dakikada sağ kanattan Brenet'in arka direğe yaptığı ortada Tuci'nin gelişine şutunda kaleci Deniz topu uzaklaştırdı.

Hakemler: Melek Dakan, Kürşathan Akın, Serdar Osman Akarsu

Kayserispor: Deniz Dönmezer, Brenet, Katongo, Semih Güler, Carole, Dorukhan Toköz, Görkem Sağlam, Benes, Chalov, Burak Kapacak, Tuci

Yedekler: Hasan Kaan Yalçı, Mendes, Mather, Makarov, Furkan Soyalp, Kayra Cihan, Nurettin Korkmaz

Teknik Direktör: Erling Moe

Konyaspor: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Baniya, Ata Yanık, Andzouana, Jo Jin Ho, Bazoer, Arif Boşluk, İsmail Esat Buğa, Svendsen, Eren Cemali Yağmur

Yedekler: Egemen Aydın, Muhammed Arda Var, Ömer Çobanoğlu, Eren Doğan, Tuncay Elgün, Ahmet Kusay Dağdevir, Enes İlyas Seven, Ahmet Tırpancı, Egehan Şensoy, Efe Seçil

Teknik Direktör: İlhan Palut - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor - Konyaspor Maçının İlk Yarı Sonucu: 0-0 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Belediye binası önünde “makam aracı“ pozu Belediye binası önünde "makam aracı" pozu
İstanbul’da hayatın iki farklı yüzü aynı karede İstanbul'da hayatın iki farklı yüzü aynı karede
Trafikte tartıştığı kadına kafa atan fenomene unutamayacağı ceza Trafikte tartıştığı kadına kafa atan fenomene unutamayacağı ceza
5 bin TL için kuzen katili oldu 5 bin TL için kuzen katili oldu
Efes 2026’da güç gösterisi MSB’den dost ülkelerle ortak mesaj Efes 2026'da güç gösterisi! MSB'den dost ülkelerle ortak mesaj

19:29
Bu halini unutun Dövüş maçı için 1,5 yılda 45 kilo verdi, bambaşka birine dönüştü
Bu halini unutun! Dövüş maçı için 1,5 yılda 45 kilo verdi, bambaşka birine dönüştü
19:11
ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu
ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu
17:54
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
17:28
Çorlu’da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
17:21
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı
17:15
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 19:47:44. #7.12#
SON DAKİKA: Kayserispor - Konyaspor Maçının İlk Yarı Sonucu: 0-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.