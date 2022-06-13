Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" - Son Dakika
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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

13.06.2022 22:52
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaşmaya varılmasına rağmen imza aşamasına geçemediklerini söyledi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaşmaya varılmasına rağmen imza aşamasına geçemediklerini söyledi.

Süper Lig takımlarından Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaşmanın eşiğinden dönülmesi üzerine açıklama yaptı. Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından bir açıklama yapan Gözbaşı, "Ekonomik sorunlar sadece ülkemizi değil tüm dünya futbolunu etkiliyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hepimizin ayaklarının yere basması gerekiyor. Prensipte anlaştığımız Ömer Erdoğan ile imza aşamasına geçemedik" dedi.

Başkan Gözbaşı, "Biz köklü, büyük bir kulübüz. Oturmuş güçlü bir kadromuz var. Kısa süre içinde bu kadro üzerine artı değer katacak, taraftarımıza coşkular yaşatacak bir teknik direktör ile yolumuza devam edeceğiz" paylaşımında bulundu. - KAYSERİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' - Son Dakika

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