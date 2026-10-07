Kayserispor, Manisa FK maçı hazırlıklarını Recep Mamur Tesisleri\'nde sürdürdü

1'İNCİ Lig ekiplerinden Kayserispor, 9'uncu haftada sahasında karşılaşacağı Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kayserispor, 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında 10 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'de sahasında Manisa FK'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, dün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına başlarken, bugün yapılan antrenmanla da hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Atilla Gerin yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.