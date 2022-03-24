Kayserispor Portekiz basınında - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserispor Portekiz basınında

24.03.2022 13:50
Kayserispor Portekiz basınında

Portekiz'in önde gelen basın kuruluşlarından Abola, Kayserispor ve başkan Berna Gözbaşı'na yer verdi.

Portekiz'in önde gelen basın kuruluşlarından Abola, Kayserispor ve başkan Berna Gözbaşı'na yer verdi.

Göreve geldiği günden bu yana hem Kayseri'nin hem de Kayserispor'un reklamını dünya genelinde yapan başkan Berna Gözbaşı, bu kez Portekiz gazetelerinde. Kayserispor'da yaptıkları ile gündeme gelen, Kayseri'nin babayiğit kadını Berna Gözbaşı, Avrupalıyı kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Doğan Alemdar'ın transferi ile Fransa'da, Emre Demir'in transferi ile İspanya'da hem Kayseri'yi hem de Kayserispor'u tanıtan Başkan Berna Gözbaşı, Portekiz basının önemli kuruluşlarından Abola tarafından 'cesur yürekli kadın başkan olarak' lanse edildi ve örnek gösterildi. - KAYSERİ

Kayserispor Portekiz basınında

YORUMLAR
500
Kayserispor - Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belli oldu Kayserispor - Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belli oldu Yılmaz Büyüknalbant: 'Kayseri irtifa kaybetti' Yılmaz Büyüknalbant: 'Kayseri irtifa kaybetti'

Berna Gözbaşı, Kayserispor, Portekiz, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor Portekiz basınında - Son Dakika


Son Dakika
13:42 Marketten et çalmaya teşebbüsten yargılanan balerin Evlin Avidor'a 10 ay hapis cezası verildi
13:36 Ekipleri harekete geçiren ihbar! Engelli çocuk polisi arayıp "Annemi öldürdüm" dedi
13:34 Güngören'de ağızlığı olmadan gezdirilen pitbull, ısırdığı gençten güçlükle ayırıldı!
13:16 Kaza mı, suikast mi? Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor!
12:18 İSKİ Genel Müdürü Mermutlu'da zam istedi: Bu fiyatlara satarak her ay 500 milyon lira açık veriyoruz
12:59 İBB ile Bakanlık arasında zam tartışması! İBB akaryakıt zamlarını işaret ediyor, Bakanlık 'çok yüksek zam isteniyor' diyor!
12:51 NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan ve Biden ayaküstü konuştu!
12:50 AK Partili Bilen ile TİP'li Kadıgil arasında "edepsiz-haddini bil" kavgası!
12:46 Elif Çakal'ın ölümüyle suçlanan arkadaşı: Eve gidecek sandık, uçuruma gitti
12:32 Komşusunu gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardı! Pompalı tüfekle öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 13:58:07. #1.11#
SON DAKİKA: Kayserispor Portekiz basınında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement