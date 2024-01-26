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Kayserispor, Recep Uçar ile yollarını ayırdı ve Burak Yılmaz ile anlaştı - Son Dakika
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Kayserispor, Recep Uçar ile yollarını ayırdı ve Burak Yılmaz ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Teknik Direktör Recep Uçar ile yollarını ayırma kararı aldı. Yeni teknik direktör olarak ise Burak Yılmaz ile anlaşma sağlandı. Kayserispor, önümüzdeki günlerde Yılmaz'ın Kayseri'ye gelerek imza atmasını bekliyor. Recep Uçar yönetimindeki son 8 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Kayserispor, 26 puanla ligin 23. haftasına giriyor.

Kayserispor, Recep Uçar ile yollarını ayırdı ve Burak Yılmaz ile anlaştı
26.01.2024 - 23:36,
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Recep Uçar ile yollar ayrıldı. Kulüp, yeni Teknik Direktör olarak Burak Yılmaz ile anlaştı.

Süper Lig'in 23. haftasında pazartesi günü Antalyaspor'u konuk edecek Kayserispor, Teknik Direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdı. Akşam üzeri Teknik Direktör Recep Uçar ile yapılan görüşme sonunda yolların ayrılmasına karar verildi. Sarı-kırmızılı kulübün, yeni teknik direktör olarak ise Burak Yılmaz ile anlaştığı öğrenildi. Yılmaz'ın önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek imza atacağı belirtildi.

Süper Lig'de geride kalan 22 haftada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 26 puan toplayan Kayserispor; Recep Uçar yönetiminde çıktığı 7'si lig olmak üzere son 8 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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