Kayserispor Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Kayserispor, antrenmanda pas ve baskı çalışmaları yaptı, çift kale maç oynandı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, sezon hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre teknik direktör Atila Gerin yönetiminde, kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.
Kayserispor, sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
Kaynak: AA
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