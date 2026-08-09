Kayserispor Sezona Galibiyetle Başladı
Kayserispor, Vanspor'u 2-0 yenerek yeni sezona 3 puanla başladı. Goller Seferi'den geldi.
Kayserispor, yeni sezona deplasmanda Vanspor'u 2-0 mağlup ederek, galibiyetle başladı.
1. Ligin 1. haftasında deplasmanda Vanspor'a konuk olan Kayserispor 2-0'lık sonuç ile 3 puanı aldı. Yeni sezona galibiyetle başlayan Sarı-kırmızılılar maç sonrası büyük sevinç yaşadı. Kayserispor'u galibiyeti golleri her iki yarıda Taulant Seferi kaydetti.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Kayserispor Sezona Galibiyetle Başladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?