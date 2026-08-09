Kayserispor Sezona Galibiyetle Başladı

Kayserispor, yeni sezona deplasmanda Vanspor'u 2-0 mağlup ederek, galibiyetle başladı.

1. Ligin 1. haftasında deplasmanda Vanspor'a konuk olan Kayserispor 2-0'lık sonuç ile 3 puanı aldı. Yeni sezona galibiyetle başlayan Sarı-kırmızılılar maç sonrası büyük sevinç yaşadı. Kayserispor'u galibiyeti golleri her iki yarıda Taulant Seferi kaydetti.