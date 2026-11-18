Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, önlerindeki 5 maçlık periyodu kayıp vermeden geçmek istediklerini söyleyerek, "Heyecanımızı kaybetmeden hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında sahasında oynayacağı Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Atila Gerin yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor'un Kosovalı futbolcusu Florent Hasani, Sarıyer ile zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Bütün maçlar zordur ama milli maç arasından dolayı hazırlanma sürecimiz uzadı. Daha fazla hazırlık sürecimiz oldu. Bu da bize fiziksel hazırlık olarak bir imkan tanıdı. Şimdi de taktiksel hazırlanmaya başladık. Evimizde oynayacağımız bir maçta 3 puan için oynayacağız. Taraftarımıza bugüne kadar bize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Daha fazla taraftarımızın maçlara gelmesini istiyoruz. Çünkü ligde tablonun en üstlerindeyiz. Süper Lig'e çıkacaklar arasında favorilerden biriyiz. Daha fazla taraftarımız gelirse bizde daha fazla maç galibiyetini onlarla kutlama şansı elde ederiz. Onları stadyuma davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Atila Gerin: "Heyecanımızı kaybetmeden hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz"

Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin ise, 8 hafta lider gittiklerini hatırlatarak, "14 haftanın 11 haftasında Süper Lig seviyesinde gitmiş bir takımız. Bunun da kıymetinin bilinmesi gerekiyor. Son maçımızda 14 maçlık periyotta en kötü oynadığımız bir ilk yarı vardı. Oyuncularımla bunun hem analizini hem de çalışmasını yaptık. İnşallah onu geri de bıraktık. Yol uzun, dikenli, çetrefilli ve engebeli. Her şeye hazırlıklıyız. Derslerimizi çıkararak onu geri de bıraktık. Milli takımlarında olan 2 oyuncumuz var. Yarın burada olurlarsa maçımıza hazırlanacağız. Önemli bir maç ve önümüzde 5 maçlık bir periyot var. Kendimize göre yeterli kayıpları verdik. O kayıpları vermeden geçmek istiyoruz. Takımıma çok güveniyorum. Eğer 10 parametre varsa bunun 8'inde iyiler. Bunu artırarak devam ettireceklerine inanıyorum. Heyecanımızı kaybetmeden hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Taraftarlarımızı da maça davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Seyit İçgül: "Takımımıza güveniyoruz"

Kayserispor Sportif Direktörü Seyit İçgül de, Ümraniyespor maçında lider olma şansını yitirdiklerini ifade ederek, "14 haftalık periyota baktığımızda en kötü maçlardan birini oynadık. İkinci yarı çok net pozisyonlar vardı ama değerlendiremedik. Hiçbir bahanesi yok ama bunun nedenleri var. Biz takımımıza güveniyoruz. Bu takım sezon sonunda hedef olarak ilk 2'yi tutturacak. Seyircilerimizin de bizi desteklerini istiyoruz" diye konuştu.