Kayserispor, teknik direktörü Gerin\'in kayınpederi Apaydın\'ın vefatını duyurdu

Kayserispor, teknik direktörü Gerin'in kayınpederi Apaydın'ın vefatını duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin'in kayınpederi Habip Nuri Apaydın vefat etti. Kulüpten yapılan açıklamada, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilendi.
Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin'in kayınpederi Habip Nuri Apaydın hayatını kaybetti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin'in kayınpederi Habip Nuri Apaydın hayatını kaybetti. Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Atila Gerin'in kayınpederi Habip Nuri Apaydın'ın vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.
Kaynak: İHA
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