Üye Girişi
Kayserispor U19: 4 Giresunspor U19: 1 - Son Dakika

Kayserispor U19: 4 Giresunspor U19: 1

21.02.2022 10:07
Kayserispor U19: 4 Giresunspor U19: 1

U19 Süper Liginde mücadele eden Kayserispor ligin 19. haftasında sahasında oynadığı maçta Giresunspor'u 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

U19 Süper Liginde mücadele eden Kayserispor ligin 19. haftasında sahasında oynadığı maçta Giresunspor'u 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Saha: Kayserispor Tesisleri

Hakemler: Caner Kalem xx, Yakup Aksoy xx, Kadir Çelikbaş xx

Kayserispor U19: Abdulkadir Taştan xx, Talha Karataş xx (Göktuğ Yayla Dk.75 x), Enes Koçoğlu xx, Arif Kocaman xx, Bilal Ceylan xx, Berat Eskin xx (Ahmet Kağan Malatyalı Dk.67 x), Hayrullah Erkip xx, Mehmet Eray Özbek xx (Yiğit Yavuz Deniz Dk.83 x) Talha Sarıaslan xxx, Kürşat Babamoğlu xx (Alperen Elmas Dk.67 xx), Berkan Aslan xx (Emincan Uysal Dk.46 xx)

Giresunspor U19: Bedirhan Beyaz x, Mehmet Keskin x, Barış Gün x (Şahin Gök Dk.73 x), Ahmet Yılmaz x, Anıl Yiğit Çınar x, Emre Nizam x (Umut Yılmaz Dk.46 x), Kasım Alperen Köşker x (Ziya Günev Dk.46 x), Kaan Efsun Yılmaz x (Mehmet Sait Kızmaz Dk.79 x), Furkan Kütük x, Metin Caner Akbayrak x (Ömer Faruk Babuşçu Dk.73 x)

Goller: Talha Sarıaslan (Dk.11, 47 ve 53), Berkan Aslan (dk.16) (Kayserispor U19) Ömer Faruk Babuşçu (dk. 87) (Giresunspor U19) - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kayserispor U19: 4 Giresunspor U19: 1 Kayserispor U19: 4 Giresunspor U19: 1 Kayserispor 9. sıraya yükseldi Kayserispor 9. sıraya yükseldi Başkan Büyükkılıç: 'Kayseri'mize her şeyin güzeli yakışır' Başkan Büyükkılıç: "Kayseri'mize her şeyin güzeli yakışır"

Ahmet Kağan, Giresunspor, Kayserispor, Karataş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor U19: 4 Giresunspor U19: 1 - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
09:55 Rusya- Ukrayna krizinde son gelişme! İki büyük gazete duyurdu: Putin, saldırı emrini verdi
09:49 Artık evlenmek için iki kere düşünmek gerekecek! Mobilya fiyatları iki katına fırladı
09:47 Oğlunun 9 arkadaşını istismar etti! Karşılığında onlara elektronik sigara hediye etti
09:46 Bu yaza düğün var! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy düğün tarihini açıkladı
09:30 Survivor'da Yasin "yakacağım burayı" dedi! Devreye mecburen yangın tüpü girdi
09:25 Çiçek hastalığı yeniden hortluyor mu? Bill Gates'in adını sır gibi sakladığı yeni salgın çiçek virüsü
09:00 Teşkilat'ta dün neler oldu? Serdar örgüt kampından nasıl kurtulacak?
08:59 Yargı'da dün akşam neler oldu? Niyazi'nin ölümü neleri değiştirdi?
08:56 "İmamoğlu ve Yavaş görevlerine devam edecek" diyen Kılıçdaroğlu'ndan adaylığa yeşil ışık: 5 genel başkan isterse aday olurum!
08:42 EYT için masada hangi formüller var: İşte öne çıkan 5 formül!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 10:14:23. #1.13#
SON DAKİKA: Kayserispor U19: 4 Giresunspor U19: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement