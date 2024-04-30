Kayserispor U19, Başakşehir\'i mağlup ederek sezonu galibiyetle kapattı

U19 Elit A Ligi'nde ligin 22. haftasında Kayserispor deplasmanda oynadığı maçta Başakşehir'i 1-0 mağlup etti ve sezonu galibiyetle kapattı.
Stat: Başakşehir 3 Nolu Çim Saha
Hakemler: Enes Ömer Beşiroğlu, Furkan Bil, Cansu Güyen
Başakşehir U19: Yusuf Yılmaz (Ege Öztürk dk. 65), Mertcan İpek, Enes İlhan, Muhammed Mustafa Yurttabir (Kaan Polat dk. 65), Efe Arda Koyuncu, Ramazan Kaya (Halit Emre Acun dk. 78),Yağız Arif Çigdem, Burak Sefa Kavraz (Baran Ekiz dk. 65), Onur İnan (Hamza Yiğit dk. 65), Berkay Aydoğmuş, Eser Pektaş,
Kayserispor U19: Ali Özdoğan, Mustafa Erdoğan, Mert Dinç (Furkan Arslan dk. 73), Batuhan Özgan, Bilal Ceylan, Burak Efe Arslan, Talha Özyürek, Resul Ekrem Sakarya (Emin Burak Dursun dk. 90), Arda Kaya, Korkmazcan Dernek, Arda Hasan Öğretir (Umut Türk dk. 73)
Gol: Muhammed Mustafa Yurttabir (dk. 45 KK), (Kayserispor U19)
Sarı kartlar: Efe Arda Koyuncu, Mertcan İpek, Berkay Aydoğmuş (Başakşehir U19), Mustafa Erdoğan, Korkmazcan Dernek (Kayserispor U19) - KAYSERİ
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