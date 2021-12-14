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Kayserispor U19 farklı kaybetti - Son Dakika

Kayserispor U19 farklı kaybetti

14.12.2021 09:31
Kayserispor U19 farklı kaybetti

Yukatel Kayserispor U19 takımı, ligin 8. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Beşiktaş'a 6-1 mağlup oldu.

Yukatel Kayserispor U19 takımı, ligin 8. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Beşiktaş'a 6-1 mağlup oldu.

U19 Süper Liginde mücadele eden Yukatel Kayserispor'da kötü gidişat devam ediyor. Sarı kırmızılılar hafta sonu deplasmanda oynadığı maçta güçlü rakibi Beşiktaş'a farklı mağlup oldu ve haftayı puansız kapattı.

Stat: Nevzat Demir Tesisleri

Hakemler: Atakan Kozik xx, Erdem Birşey xx, Mesut Çerko xx

Beşiktaş U19: Göktuğ Baytekin xxx, Burak Selver Yıldız xxx, Badra Cisse xxx, Aytuğ Batur Kömeç xxx, Serkan Emrecan Terzi xxx, (Cüneyt Can x dk 80), Demir Ege Tıknaz xxx, Emirhan İlkhan xxx, (Yusuf Oral x dk 72), Necati Bilgiç xxx, (Miraç Aslıtekin x dk 80), Emirhan Delibaş xxx, (Koray Yağcı xx dk 64), Cemal Azad Demir xxx, (Halil Çiçek x dk 64), Semih Kılıçsoy xxx

Yukatel Kayserispor U19: Umut Eren Tunç x, (Tolun Orhun Akkaya x dk 54),İzzet Kanberlioğlu x, Muhammed Ali Çalışır x, (Alperen Güler x dk 64), Göktuğ Yayla x, Enes Koçoğlu x, Serhat Işık x, Hayrullah Erkip x, Alperen Elmas x, (Ethem Balcı x dk 54), Muhammed Ali Soylu x, Kürşat Babamoğlu x, (Halil Can Durmuş x dk 36), Yunus Emre Kılınç x, (Ahmet Kağan Malatyalı x dk 64)

Goller: Emirhan İlkhan dk 17 ve 55, Emirhan Delibaş dk 27, Semih Kılıçsoy dk 59, Koray Yağcı dk 65 ve 80 (Beşiktaş U19), Yunus Emre Kılınç dk 25 (Yukatel Kayserispor U19)

Sarı Kartlar: Emirhan Delibaş, Cemal Azad Demir, Halil Çiçek (Beşiktaş U19), Hayrullah Erkip, Alperen Elmas (Yukatel Kayserispor U19) - KAYSERİ

Kayserispor U19 farklı kaybetti
Kayserispor U19 farklı kaybetti

Demir Ege Tıknaz, Kayserispor, Ahmet Kağan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor U19 farklı kaybetti - Son Dakika Spor


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