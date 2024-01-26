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Kayserispor'un başarılı oyuncusu Anthony Uzodimma ameliyat oldu - Son Dakika
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Kayserispor'un başarılı oyuncusu Anthony Uzodimma ameliyat oldu

Kayserispor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Uzodimma, sol dizindeki kıkırdak yaralanması nedeniyle ameliyat edildi. Uzodimma'nın bu sezon kalan haftalarda forma giyemeyeceği açıklandı.

Kayserispor\'un başarılı oyuncusu Anthony Uzodimma ameliyat oldu
26.01.2024 - 12:39,
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Kayserispor'un başarılı oyuncusu Anthony Uzodimma ameliyat oldu.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Nijeryalı oyuncu Anthony Uzodimma sol dizindeki kıkırdak tanısıyla özel bir hastanede ameliyat edildi. Uzodimma, bu sezon kalan haftalarda forma giyemeyecek. Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Anthony Uzodimma sol dizindeki kıkırdak yaralanması nedeniyle 25.01.2024 tarihinde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kayserispor'un başarılı oyuncusu Anthony Uzodimma ameliyat oldu - Son Dakika
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