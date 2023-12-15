Kayserispor\'un uzun yıllar malzemecisi Hüseyin Dursun hayatını kaybetti

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Süper Lig takımlarından Kayserispor'a malzemeci olarak uzun yıllar hizmet veren Hüseyin Dursun hayatını kaybetti.
Kayserispor'a uzun yıllar malzemeci olarak hizmet eden 'Ciğer Hüseyin' lakaplı Hüseyin Dursun son yolculuğuna uğurlandı. Geçirdiği kalp krizi sonrasında hayata gözlerini yuman Ciğer Hüseyin, Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.
Cenaze namazına Hüseyin Dursun'un yakınları ve Kayserispor eski yöneticileri ve antrenörler katıldı. - KAYSERİ
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