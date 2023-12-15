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Kayserispor'un uzun yıllar malzemecisi Hüseyin Dursun hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kayserispor'un uzun yıllar malzemecisi Hüseyin Dursun hayatını kaybetti

Süper Lig takımlarından Kayserispor'a uzun yıllar malzemeci olarak hizmet veren Hüseyin Dursun, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenaze namazı Hulusi Akar Camii'nde kılındı ve Kayserispor eski yöneticileri ve antrenörlerin katılımıyla toprağa verildi.

Kayserispor\'un uzun yıllar malzemecisi Hüseyin Dursun hayatını kaybetti
15.12.2023 - 08:59,  Güncelleme: 08:59
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Süper Lig takımlarından Kayserispor'a malzemeci olarak uzun yıllar hizmet veren Hüseyin Dursun hayatını kaybetti.

Kayserispor'a uzun yıllar malzemeci olarak hizmet eden 'Ciğer Hüseyin' lakaplı Hüseyin Dursun son yolculuğuna uğurlandı. Geçirdiği kalp krizi sonrasında hayata gözlerini yuman Ciğer Hüseyin, Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

Cenaze namazına Hüseyin Dursun'un yakınları ve Kayserispor eski yöneticileri ve antrenörler katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Kayserispor'un uzun yıllar malzemecisi Hüseyin Dursun hayatını kaybetti - Son Dakika


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