Kayserispor\'un Yeni Kaptanları Belirlendi

Kayserispor'da 2026-2027 sezonunda takımın kaptanları belli oldu.

TFF 1.Lig'de bulunan Kayserispor'da takım kaptanlığı görevini Semih Güler üstleniyor. Tecrübeli futbolcu, sezonun ilk iki haftasında Vanspor ve Sivasspor karşısında da sahaya kaptan olarak çıkmıştı.

Kayserispor'da ikinci kaptan kaleci Gökhan Değirmenci, üçüncü kaptan ise Benhur Keser oldu. Kaptanlık sıralamasında daha önce de bu üç futbolcunun ön plana çıktığı kamuoyuna yansımıştı.

Sezonun ilk iki haftasında kaptanlık görevini üstlenen Semih Güler, takımın savunmasında da önemli bir rol üstlenirken; Gökhan Değirmenci tecrübesiyle kalede, Benhur Keser ise hücum hattındaki performansıyla Kayserispor'un önemli isimleri arasında yer alıyor.

Kayserispor, yeni sezona kaptan Semih Güler önderliğinde Vanspor ve Sivasspor galibiyetleriyle 2'de 2 yaparak başladı. Sivasspor karşılaşmasında Benhur Keser de takımının ilk golünü kaydetti.