Kayserispor\'un Zorlu Hedefleri

Kayseri spor Başkanı Ali Çamlı, Trendyol 1. Lig'in Süper Lig'den daha zor olduğunu belirterek, hedeflerinin sarı-kırmızılıları esas ev sahibi olduğu lige taşımak olduğunu söyledi.

Bu sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Kayserispor'da Başkan Ali Çamlı ile Başkan Yardımcısı Ayten Öztürk Ünal, yeni sezonla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen Ayten Öztürk Ünal, "Özellikle de Kayserispor'umuz için hayırlı olsun. Çok sıkı hazırlanmaya başladık, hem sportif başarılarımız için hem mali durumumuz için çok sıkı bir hazırlığımız var. Umarım Allah muvaffak eder" şeklinde konuştu.

Erkeklerin ağırlıklı olduğu bir spor dalında kadın yönetici olmasının sorulması üzerine Öztürk Ünal, "Ben bütün sektörler için aslında söylemek istiyorum bunu; sayılarımızın artması gerekiyor. Kadın sayısının artması gerekiyor. Ne kadar çok kadın eli değerse, o kadar böyle ortam daha yumuşuyor, daha sakin bir hale gelebiliyor. Kadınlara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Ali Çamlı: "İnşallah hep iyi şeylerde öncülük ederiz"

Ayten Öztürk Ünal'ın kendilerini kırmadığını ve yönetimde yer aldığını söyleyen Başkan Ali Çamlı, "Ben özellikle Ayten kızımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadı, yönetimde yer aldı. Aynı zamanda da önemli bir görev üstlendi, başkan yardımcısı olarak. Değerli babasına bu konuda bize müsaade edip, izin verdiği için teşekkür ediyorum. Ayten çok güzel bir şey söyledi, 'Kadın eli' dedi. Bunların hepsi anne. Hayatın devamlılığının mimarı. Bunlar çok kıymetli. Burada da olacak, başka yerlerde de olacak ama baş tacımız. Onun için burada olmaları çok kıymetli. Sayıların da artması lazım. Bu Süper Lig'de 2 olur, 3 olur. Biz bu konuda kararlıyız. Daha önce Kayseri'de biliyorsunuz Süper Lig'in bir kadın başkanı da vardı. Buna hep Kayseri öncülük ediyor. İnşallah hep iyi şeylerde öncülük ederiz" ifadelerini kullandı.

"1. Lig'in, Süper Lig'den daha zor olduğu biliyorum"

1. Lig'e alışık olmadıklarını aktaran Çamlı, "Burasının Süper Lig'den daha zor olduğunu biliyorum. Çünkü Süper Lig'de düşmemeye oynayan 3 takım oluyor, yukarı oynayan 3 takım oluyor. Siz arada idare edebilirsiniz eğer orada kendinizi tutunmak istiyorsanız, şampiyonluk gibi bir hedefiniz yoksa, Avrupa kupaları gibi bir hedefiniz yoksa. Ben biraz iddialı bir profilim. Olduğum her yerde yukarıyı kovalayan bir yapım var. Kaybetmeye tahammülü olmayan bir yapım var. Bu ligde de inşallah Kayserispor'u tekrardan bu ligden esas ev sahibi olduğu yere taşıma amaç ve hedefiyle buradayız. Rabbim bunu bize nasip eder inşallah. Gayret bizden, diğeri Rabbimden. Güzel bir çekim oldu, kura çekimi oldu. Hepimiz işte dostça, kardeşçe, sevginin, kardeşliğin, muhabbetin hakim olduğu bir lig olur. Futbol, birleştiricilik ruhuyla varsa biz varız. Kavga varsa yokuz. Orası bir şölen alanı, şenlik. Çocukla, kadınla, erkekle herkesin gelip orada bir şölen gibi kendini psikolojik olarak rahatlattığı bir yer olması hasebiyle biz bu görevleri yapıyoruz, bunlar çok zor işler" değerlendirmesinde bulundu.

"Öğrencilerimizin, ev hanımlarımızın, kızlarımızın oraya gelip bu şöleni yaşaması gerekiyor"

Tribünlerin dolması için projelerinin olacağını açıklayan Ali Çamlı, "Ben 2 yıl aradan sonra tekrar kulüp başkanı oldum. Çok ziyarete gelen oluyor. Bir hanım muhtarımız geldi, 'Başkanım, mahallemdeki hanımları maça getirsem kaç tane bilet verirsiniz?' dedi. 'Sayısız, yeter ki sen hanımefendileri, çocukları topla, oraya gel. Biz onların masraflarını karşılarız' dedim. Bizim istediğimiz şey şu; en azından evde yorulan bir ablamızın, bacımızın, kardeşimizin, annemizin gelip orada iki saat bir stres atması, onu yaşaması çok kıymetli. Onun için de inşallah iyi şeyler olacak. Artık statlar temsil ettiği gerçek manaya dönecek ve oralar hep şölen alanına dönecek. Öğrencilerimizin, ev hanımlarımızın, kızlarımızın oraya gelip bu şöleni yaşaması gerekiyor. Şimdi belki hayatında hiç stada gitmemiş olan insanlar var, onları da orada buluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kayseri şehrinin 1 numaralı markası Kayserispor'dur"

Bir şehir için futbol takımının çok kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Çamlı, "Hele Anadolu'nun başkenti olan Kayseri'nin takımı çok değerli. Biz hep söylüyoruz, Kayseri şehrinin 1 numaralı markası Kayserispor'dur, sonra Erciyes'idir. Hep bunlarla anılır bizim şehrimiz. Böyle olunca da o takımın olması gerektiği yerde olması için de bizler gayret sarf ediyoruz. Çok teşekkür ederim" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL