Kayserispor Vanspor Maçına Hazır
Metro Holding Kayserispor, Vanspor FK ile oynayacağı maç için antrenmanlarını tamamladı.
Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Vanspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre teknik direktör Atila Gerin yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda, futbolcular pas ve baskı uygulamalarının ardından taktik çalıştı.
Metro Holding Kayserispor ile Vanspor FK arasında Spor Toto Akhisar Statı'nda yarın saat 21.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.
Kaynak: AA
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