Kayserispor'un Arnavut golcüsü Taulant Seferi, ligdeki gol sayısını 11'e çıkarttı.

TFF 1. Lig'de şampiyonluk yarışı içerisinde bulunan Kayserispor'da Taulant Seferi gollerine devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın Arnavut golcüsü, son oynanan Sarıyer maçında 1 gol kaydetti. Sarıyer maçında sahaya 11'de çıkan ve 70 dakika oyunda kalan Taulant Seferi, ortaya koyduğu performansı attığı 1 golle süsledi. Takımın en golcü ikinci ismi olan Taulant Seferi attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

Taulant Seferi, Kayserispor forması ile bu sezon Vanspor (2), İstanbulspor (2), Antalyaspor (2), Sivasspor, Fatih Karagümrük, Esenler Erokspor, Muğlaspor ve Sarıyer maçlarında gol kaydetti.