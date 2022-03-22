Kazak halterci Nijat Rahimov'a dopingden 8 yıl men cezası - Son Dakika
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Kazak halterci Nijat Rahimov'a dopingden 8 yıl men cezası

22.03.2022 23:00
Kazak halterci Nijat Rahimov'a dopingden 8 yıl men cezası

Kazak halterci Nijat Rahimov, doping yaptığı gerekçesiyle olimpiyat şampiyonu unvanını kaybederken, spordan 8 yıl men cezası aldı.

Kazak halterci Nijat Rahimov, doping yaptığı gerekçesiyle olimpiyat şampiyonu unvanını kaybederken, spordan 8 yıl men cezası aldı.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden (CAS) yapılan açıklamada, dört doping testinde başkasının idrar örneğini verdiği tespit edilen 28 yaşındaki sporcunun, 15 Mart 2016'dan itibaren elde ettiği tüm derecelerin silindiğini ve spordan 8 yıl men cezası aldığını duyurdu.

Bu cezaların ardından Rahimov'un 2016 Rio Olimpiyatları'nda erkekler 77 kiloda kazandığı altın madalya, geçersiz sayıldı. Kazak sporcu, Rio 2016'da silkmedeki derecesiyle dünya rekoru da kırmıştı.

Haziran 2013'te yine doping yaptığı gerekçesiyle spordan iki yıl men cezası alan Rahimov, 2015 yılında ise dünya şampiyonu olmuştu.

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Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Olimpiyat, Mart, Rio, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kazak halterci Nijat Rahimov'a dopingden 8 yıl men cezası - Son Dakika


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