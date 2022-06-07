Kazanması kesin gözüyle bakılıyordu, bir anlık hatası sonrası beyin kanaması geçirdi

Boks tarihinde benzerine az rastlanır olay Güney Afrikalı boksör Simiso Buthelezi ile Siphesihle Mntungw'ın karşı karşıya geldiği maçta yaşandı. Rakibini yenmek üzere olan Buthelezi'nin beyin kanaması geçirmeden önceki hareketleri izleyenleri şok etti.

BOŞLUĞU YUMRUKLADI

Rakibini seri yumruk darbeleriyle ring dışına gönderen Buthelezi, bir anda kendi köşesine döndü ve boşluğa yumruk sallamaya başladı. Hakem Güney Afrikalı boksörün durumunu hemen fark edince maçı bitirdi ve Siphesihle Mntungw galip ilan edildi.

DURUMU ÇOK CİDDİ

Apar topar hastaneye kaldırılan Güney Afrikalı boksör Simiso Buthelezi'nin beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Yoğun bakıma kaldırılan talihsiz boksörün durumunun oldukça ciddi olduğu belirtildi.