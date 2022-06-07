Kazanması kesin gözüyle bakılıyordu, bir anlık hatası sonrası beyin kanaması geçirdi - Son Dakika
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Kazanması kesin gözüyle bakılıyordu, bir anlık hatası sonrası beyin kanaması geçirdi

07.06.2022 20:27

Güney Afrikalı boksör Simiso Buthelezi ile Siphesihle Mntungw'ın karşı karşıya geldiği maçta yaşananlar şok etti. Attığı yumruklarla rakibini ring dışına gönderen Buthelezi'nin maçı kazanmasına kesin gözüyle bakılırken sporcunun bir anlık boşluğa yumruklar sallamaya başlaması sonrası Buthelezi bilincini kaybetti. Hakem hemen maçı bitirirken boksörün beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Yoğun bakımda ve durumu ciddi olan Buthelezi yaşam savaşı veriyor.

Boks tarihinde benzerine az rastlanır olay Güney Afrikalı boksör Simiso Buthelezi ile Siphesihle Mntungw'ın karşı karşıya geldiği maçta yaşandı. Rakibini yenmek üzere olan Buthelezi'nin beyin kanaması geçirmeden önceki hareketleri izleyenleri şok etti.

BOŞLUĞU YUMRUKLADI

Rakibini seri yumruk darbeleriyle ring dışına gönderen Buthelezi, bir anda kendi köşesine döndü ve boşluğa yumruk sallamaya başladı. Hakem Güney Afrikalı boksörün durumunu hemen fark edince maçı bitirdi ve Siphesihle Mntungw galip ilan edildi.

İzleyenler kendine gelemiyor! Rakibini bırakıp bir anda boşluğu yumruklamaya başladı

DURUMU ÇOK CİDDİ

Apar topar hastaneye kaldırılan Güney Afrikalı boksör Simiso Buthelezi'nin beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Yoğun bakıma kaldırılan talihsiz boksörün durumunun oldukça ciddi olduğu belirtildi.

İzleyenler kendine gelemiyor! Rakibini bırakıp bir anda boşluğu yumruklamaya başladı
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Son Dakika Spor Kazanması kesin gözüyle bakılıyordu, bir anlık hatası sonrası beyin kanaması geçirdi - Son Dakika


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