Kazımcan, Eyüpspor'dan Galatasaray'a kiralanacak - Son Dakika
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Kazımcan, Eyüpspor'dan Galatasaray'a kiralanacak

24.06.2022 10:13
Kazımcan, Eyüpspor'dan Galatasaray'a kiralanacak

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın yıldız adayı Kazımcan Karataş, Eyüpspor kanalıyla Galatasaraylı olacak.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın yıldız adayı Kazımcan Karataş, Eyüpspor kanalıyla Galatasaraylı olacak. Kazımcan'ın bugün Eyüpspor'la sözleşme imzalayıp, daha sonra kiralık olarak Galatasaray'a transfer olacağı öğrenildi. İsmi Süper Lig ve Avrupa kulüpleriyle anılan 19 yaşındaki sol bek Kazımcan'ın yine 1'inci Lig'de mücadele eden Eyüpspor'la 5 yıllık kontrat imzalayacağı, ardından 2 yıllığına Galatasaray'a kiralanacağı ifade edildi. Altay ve Eyüpspor yönetiminin bugün resmi imzaları atması bekleniyor.

İzmir temsilcisinin bu transferden 20 milyon TL bonservis ücreti olmak üzere, bonuslarıyla birlikte 24 milyon TL'ye yakın gelir elde edeceği, ayrıca Kazımcan'ın bir sonraki transferinden yüzde 20 pay alacağı bildirildi. Kazımcan'ın mukavelesinde maç oynama sayısı ve A Milli Takım'a davet edilme durumununa göre Altay'ın ve oyuncunun bonus kazanacağı ifade edildi. Altay'ın bu transferden brüt kazancının 28 milyon TL'yi bulduğu kaydedildi.


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Kaynak: DHA

Galatasaray, Eyüpspor, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kazımcan, Eyüpspor'dan Galatasaray'a kiralanacak - Son Dakika

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