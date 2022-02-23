KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 77-Nesibe Aydın: 71 - Son Dakika

Bellona Kayseri Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında sahasında ağırladığı Nesibe Aydın'ı 77-71 mağlup etti.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal xx, Serdar Saraç xx, Uğur Akyıldız xx
Bellona Kayseri Basketbol: Sheylani Peddy xxx (18), Zeynep Öykü Kalbisağde xx, Meltem Topaloğlu xx (3), Dilara Tongar xx (2), Brooque Willams xxx (27), Farhiya Abdi xx (8), Egle Sventoraite xxx (19), Gizem Tüzün x, Helin Boybeyi x
Nesibe Aydın: Jessica Thomas xx (17), Katsiaryna Snytsına x (7), Merve Uygül x, Kamile Nacickaite xx (9), Hülya Çoklar Asarcıklı x (5), Meltem Yıldızhan x (6), Harika Gözde Eldaş xx (14), Alaina Coates xx (13)
Periyotlar:
1.Periyot: 17-16 (Bellona Kayseri lehine)
Devre: 35-33 (Bellona Kayseri lehine)
3.Periyot: 48-44 (Bellona Kayseri lehine) - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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