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Kdz. Ereğli Belediyespor 2 Çilimli Belediyespor 1 - Son Dakika

Kdz. Ereğli Belediyespor 2 Çilimli Belediyespor 1

06.02.2022 18:44
Kdz. Ereğli Belediyespor 2 Çilimli Belediyespor 1

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 1.Grup'ta mücadele eden Kdz Ereğli Belediyespor ikinci yarının ilk hafta maçında konuk ettiği Çilimli Belediyespor'u son dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 1.Grup'ta mücadele eden Kdz Ereğli Belediyespor ikinci yarının ilk hafta maçında konuk ettiği Çilimli Belediyespor'u son dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge, 1.Grup'ta mücadele eden Kdz Ereğli Belediyespor ikinci yarının ilk hafta maçında Çilimli Belediyespor'u 90+6'da Murat Güneş'in attığı golle 2-1 yenmeyi başardı.

Maçta 45+3'de Çilimli Belediyespor Erdoğan'ın yaptığı sert faul sonraki gördüğü kırmızı kartla 10 Kişi kalırken kazanılan frikiği Fahri Eren Pamuk gole çevirdi. 1-0

Maçın ilk yarısı 1-0 Ereğli Belediyespor'un üstünlüğü ile kapandı.

Çilimli Belediyespor 50. Dakikada Orhan'la skoru 1-1 e getirirken Ereğli Belediyespor baskılı oyununun karşılığını 90+6 'da Murat Güneş'in golüyle alırken sahadan 2-1 galip ayrıldı. - ZONGULDAK

Kdz. Ereğli Belediyespor 2 Çilimli Belediyespor 1
Kdz. Ereğli Belediyespor 2 Çilimli Belediyespor 1
Kdz. Ereğli Belediyespor 2 Çilimli Belediyespor 1
Kdz. Ereğli Belediyespor 2 Çilimli Belediyespor 1

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Ereğli Belediyespor, Amatör Lig, Güneş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kdz. Ereğli Belediyespor 2 Çilimli Belediyespor 1 - Son Dakika Spor


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