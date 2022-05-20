Keçiören 23 Nisan Ortaokulu yeni spor salonuna kavuştu - Son Dakika
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Keçiören 23 Nisan Ortaokulu yeni spor salonuna kavuştu

20.05.2022 15:59
Keçiören 23 Nisan Ortaokulu yeni spor salonuna kavuştu

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki 23 Nisan Ortaokulu'na inşa edilen halı saha ve kapalı spor tesisinin açılışı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından yapıldı.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki 23 Nisan Ortaokulu'na inşa edilen halı saha ve kapalı spor tesisinin açılışı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından yapıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Belediyesi tarafından 23 Nisan Ortaokulu'na inşa edilen halı saha ve kapalı spor tesisinin açılışını yaptı. Açılış programına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ak Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, Keçiören İlçe Sağlık Müdürü Hakan Nakipoğlu ve meclis üyelerinin yanı sıra öğrenci ve öğretmenlerde katıldı. Açılış konuşmasında öğrencilere hitaben konuşan Başkan Altınok, "Dün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'ydı. Bayramınızı kutluyorum. Gençlerimiz, devletlerin ve milletlerin umudu ve geleceğidir. Gençliği olmayan bir milletin geleceği olmaz. Gün olacak ülkeyi sizler yöneteceksiniz. Bu anlamda okumak lazım, çalışmak lazım. Asla dürüstlükten ayrılmamak lazım. Milli ve manevi değerlerimizi, tarihimizi ve kültürümüzü iyi bilmeniz lazım" dedi.

"1994'te şehrin neredeyse tamamı gecekonduydu"

Geçmişte gecekondu kenti olan Keçiören'in büyük değişim yaşadığını ve şehirleşme anlamında metropol bir kent haline geldiğini de vurgulayan Altınok, "1994'te şehrin neredeyse tamamı gecekonduydu. Şimdi Ankara'nın en güzel yeri Keçiören. Keçiören'in girişinde Atatürk Botanik Bahçesi var. Teleferik, Şelale, Doğal Yaşam Parkı, Estergon Kalesi ise şehrimizin marka değerleridir. Bir de çocuklarımız için lunapark yaptık. İnşallah daha güzel hizmetlerimiz davam ediyor. Öte yandan okullarımızın ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. İlk defa 1994 yılında okulların kapısından giren belediye, Keçiören Belediyesi'dir. Ankara'nın birçok okulunun duvarında 'Buranın çevre düzenlemesi Keçiören Belediyesi tarafından yapılmıştır' yazıyordu. Sizler hizmetlerin en güzeline layıksınız. Her biriniz bir Türk bayrağı, her biriniz birer yıldızsınız. Bayrağımızı daha yükseklere asacaksınız. Eğitim öğretim hayatınızda sizlere başarılar diliyorum" diye konuştu.

Başkan Altınok, çeşitli spor müsabakalarında Türkiye genelinde dereceye giren 23 Nisan Ortaokulu öğrencilerini de tebrik etti. - ANKARA

Keçiören 23 Nisan Ortaokulu yeni spor salonuna kavuştu
Keçiören 23 Nisan Ortaokulu yeni spor salonuna kavuştu
Keçiören 23 Nisan Ortaokulu yeni spor salonuna kavuştu
Keçiören 23 Nisan Ortaokulu yeni spor salonuna kavuştu
Keçiören 23 Nisan Ortaokulu yeni spor salonuna kavuştu
Keçiören 23 Nisan Ortaokulu yeni spor salonuna kavuştu
Keçiören 23 Nisan Ortaokulu yeni spor salonuna kavuştu

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Keçiören 23 Nisan Ortaokulu yeni spor salonuna kavuştu - Son Dakika


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