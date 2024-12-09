Keçiören Belediyesi, Aras Kargo'yu 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Spor

Keçiören Belediyesi, Aras Kargo'yu 3-0 Mağlup Etti

Keçiören Belediyesi, Aras Kargo\'yu 3-0 Mağlup Etti

Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Keçiören Belediyesi, sahasında Aras Kargo'yu 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek puanını 7'ye çıkardı ve 12. sıraya yükseldi. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, takımın başarıları için umutlu olduğunu belirtti.

09.12.2024 11:09  Güncelleme: 11:12
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Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Keçiören Belediyesi, sahasında Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti.

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Keçiören Belediyesi, sahasında Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti. Aras Kargo'yu 25-20, 25-18 ve 25-14'lük set skorlarıyla 3-0 mağlup eden Keçiören Belediyesi, bu sonuçla puanını 7'ye çıkartarak 12. sıraya yükseldi.

"Nice başarılara imza atacağımıza inanıyorum"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Antrenörlerimize ve oyuncularımıza başarılarının devamını diliyorum. Hep birlikte nice başarılara imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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