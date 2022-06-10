Keçiören Belediyesi bir okula daha halı saha kazandırdı - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi bir okula daha halı saha kazandırdı

10.06.2022 09:44
Keçiören Belediyesi bir okula daha halı saha kazandırdı

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Abdurrahim Karakoç Anadolu Lisesi'ne kazandırılan halı sahanın açılışı; Belediye Başkanı Turgut Altınok, öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Abdurrahim Karakoç Anadolu Lisesi'ne kazandırılan halı sahanın açılışı; Belediye Başkanı Turgut Altınok, öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Keçiören Belediyesi ilçe okulların spor komplekslerini genişletmeye devam ediyor. İlçedeki Abdurrahim Karakoç Anadolu Lisesi'ne inşa edilen halı sahanın açılışı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından gerçekleştirildi. Açılışına çok sayıda öğrenci ve öğretmenin katıldığı programda Altınok, Lütfü Şehsuvaroğlu tarafından kaleme alınan, 'Abdurrahim Karakoç Şair'in Haberci Olarak Portresi' isimli kitabı öğrencilere hediye etti.

Açılışta öğrencilere hitaben konuşan Başkan Altınok, "Umudumuz, ümidimiz ve geleceğimizsiniz. Ülkeyi sizler yöneteceksiniz. Bu yaşlarınızın kıymetini bilin. Önünüzde uzun bir yol var. Ailenize, kendinize ve yüce Türk milletine karşı sorumluluklarınız var. Atatürk, 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini biz kurduk onu ilelebet yaşatacak sizlersiniz' diyor gençlere. Ülkemizi gençlere emanet ediyor. Kendinizi iyi yetiştirin. Her biriniz bir Türk bayrağısınız. Bayrağımızı daha yücelere daha yükseklere asacaksınız" dedi.

Konuşmasında Keçiören Belediyesi'nin gençleri geleceğe hazırlamak için tesisleşme bakımından büyük yatırımlar yaptığını da hatırlatan Altınok şunları söyledi:

"12 Eylül öncesi kuşağıyız. Ben Keçiören çocuğuyum. İlkokul, ortaokul ve liseyi Keçiören'de okudum. Keçiören'e dair hafızası olan biri olarak söylüyorum; bugünkü tesislerin hiçbiri yoktu. Gençlik Parkı'na ya da Kuğulu Park'a gidiyorduk. Şimdi ise Keçiören'de olan hiçbir tesis diğer semtlerde yok. Etlik Olimpik Yüzme Havuzu, Dünya Olimpiyat Şampiyonlarının yapılacağı standartların üzerindedir. 18 yıl önce yaptık. Sporun ve sporcunun destekçisi bir hizmet anlayışımız var. Türkiye'de en çok park olan kent Keçiören. Büyükşehir Belediyelerinden dahi daha çok yeşil alan yapan, ağaç diken, park yapan belediye Keçiören Belediyesidir. Gençlerimizin yetişmesi, geleceğe ruhen ve bedenen hazırlanabilmesi için belediyemizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Tüm spor salonlarımız, tüm tesissilerimiz gençlerimiz için. Eğitim öğretim yılının da sonuna geldik. Dinlenin ama kitap okumayı ihmal etmeyin. Zamanınızı sosyal medyada geçirmeyin. Lazım olduğu kadar kullanın. Sizleri çok seviyoruz." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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