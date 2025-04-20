Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
31. dakikada Cebio Soukou'nun uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak direk yanından dışarı çıktı.
62. dakikada sol kanattan gelişen atakta Engjell Hoti'nin ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Dimitri Cavare'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
Hakemler: Davut Çelik, Kıvanç Durmaz, Mahmut Gülle
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Steven Caulker, Mert Kula, Ali Dere, Marcos Silva, Erkam Develi (Orhan Nahırcı dk. 81), Moustapha Camara (Oğuzcan Çalışkan dk. 85), Francis Ezeh, Eduard Rroca (Aliou Traore dk. 58), Mamaly Dembele
Yedekler: Mehmet Erdoğan, Emre Satılmış, Oğuzhan Ayaydın, Mahmut Akan, Hasan Ayaroğlu, Mame Diouf, Süleyman Luş
Teknik Direktör: Sedat Ağçay
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Dimitri Cavare, Tomislav Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım, Atalay Babacan (Mustafa Eser dk. 89), Jurgen Bardhi, Engjell Hoti (Furkan Apaydın dk. 73), Cebio Soukou (Batuhan Çelik dk. 85), Benny, Poyraz Efe
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Yusuf Sertkaya, Mehmet Güneş, Barış Ekincier, Yusuf Deniz Şaş, Emre Kaplan, Ali Turap Bülbül
Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı
Gol: Dimitri Cavare (dk. 62) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Eduard Rroca, Francis Ezeh, Aliou Traore (Ankara Keçiörengücü) Burak Öksüz (Ümraniyespor) - ANKARA
Son Dakika › Spor › Keçiörengücü 1-0 Ümraniyespor'a mağlup oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?